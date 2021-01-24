24 января 2021

Росгвардейца накажут за насмешку над пострадавшей на митинге

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Несанкционированный митинг в поддержку Алексея Навального. Екатеринбург
Депутата Госдумы возмутило, что контрактник позволил себе насмехаться над беззащитной женщиной Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Росгвардия накажет силовика, посмеявшегося над пострадавшей в ходе протестов женщиной в Петербурге. Об этом в своем Twitter написал глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн.

Накануне в Северной столице сотрудник ОМОН ударил женщину в живот. Это произошло во время несогласованной акции в поддержку блогера Алексея Навального. Она получила травму головы. Контрактник московского 107-го полка 55-й дивизии Росгвардии снял произошедшее на видео. Комментируя ситуацию, молодой человек с насмешкой заявил, что не надо у росгвардейцев стоять на пути. Депутата возмутило, что контрактник позволил себе насмехаться над беззащитной женщиной. «Юноша, которого не возмущает, а восхищает, как необоснованно бьют женщину, годящуюся ему в матери, не может по определению служить в ВНГ», — отметил Хинштейн. По его словам, в Росгвардии приняли решение уволить контрактника.

Ранее сообщалось, что полицейский, который пнул в живот женщину во время несогласованной акции, извинился перед. Для этого мужчина пришел к пострадавшей в больницу с цветами.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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