Политологи: пройдут ли в России протесты по сценарию Беларуси

Российский блогер Алексей Навальный и сотрудники «Фонда борьбы с коррупцией» (признан иностранным агентом — прим. ред.) хотят повторить в России белорусские протесты. Однако это бессмысленно, поскольку в нашей стране мало людей выходят на митинги. Об этом заявил глава Политической экспертной группы Константин Калачев.
«Протестовать по белорусскому сценарию у навальнистов вполне может получиться, но это бессмысленно. Частотой мероприятий можно только заглушить протест, выпустить пар, замылить движение. Частотой мероприятий можно только заглушить протест, выпустить пар, замылить движение», — передает слова эксперта «Независимая газета». По мнению Калачева, эффективнее было бы протестовать по итогам приговора Навальному или летом в ходе выборной кампании. Вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин согласен со своим коллегой. Он утверждает, что многие белорусы не любят президента Александра Лукашенко. «В
России иная ситуация, чем в Белоруссии, там протест против Лукашенко шире, да и износ власти — больше, глубже и сильнее», — сказал Макарин.
23 января в городах России прошли несанкционированные акции в поддержку Навального. После их проведения Следственный комитет РФ возбудил уголовные дела. (ФБК) получил около 6,5 млн рублей в дни организации и проведения этих мероприятий, передает агентство Nation News. Координатор региональных штабов Навального Леонид Волков объявил, что следующая акция пройдет ровно через неделю — 30 января.
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