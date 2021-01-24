Мясников дал совет россиянам, жалующимся на метеозависимость

Бороться с метеозависимостью лучше всего с помощью активных упражнений и интересных занятий. Об этом заявил врач и телеведущий Александр Мясников.
«То, что мы хандрим на погоду, — это мы просто позволяем себе хандрить. Если вам беспричинно плохо, у вас слабость, болит голова, давление — противопоставьте что-нибудь этому. Не оставайтесь зябнуть, возьмите упражнение какое-нибудь сделайте. […] Не оправдывайте метеозависимостью свою склонность к хандре и, извините, лени», — цитирует эксперта телеканал 360.
Мясников уточнил, что склонным к метеозависимости людям необходимо научиться игнорировать плохую погоду и перестать себя жалеть. Также врач посоветовал найти хобби, которое поможет отвлечься от подавленного состояния.
Ранее главный внештатный специалист Министерства здравоохранения РФ по медицинской профилактике в УрФО Сергей Токарев заявил URA.RU, что у людей переболевших коронавирусом, может появиться метеозависимость. Он подчеркнул, что в северных регионах магнитные бури влияют на здоровье человека значительнее, чем в средней полосе. Специалист отметил, что люди, страдающие от метеочувствительности, обязаны принимать препараты, ранее назначенные врачом, сохранять активный образ жизни, прежнюю продолжительность сна и сбалансированное питание и не нервничать.
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