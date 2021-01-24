24 января 2021

Мясников дал совет россиянам, жалующимся на метеозависимость

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Александр Мясников. Москва
Мясников назвал способ борьбы с метеозависимостью Фото: Dmitry Rozhkov / CC BY-SA (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0)

Бороться с метеозависимостью лучше всего с помощью активных упражнений и интересных занятий. Об этом заявил врач и телеведущий Александр Мясников.

«То, что мы хандрим на погоду, — это мы просто позволяем себе хандрить. Если вам беспричинно плохо, у вас слабость, болит голова, давление — противопоставьте что-нибудь этому. Не оставайтесь зябнуть, возьмите упражнение какое-нибудь сделайте. […] Не оправдывайте метеозависимостью свою склонность к хандре и, извините, лени», — цитирует эксперта телеканал 360.

Мясников уточнил, что склонным к метеозависимости людям необходимо научиться игнорировать плохую погоду и перестать себя жалеть. Также врач посоветовал найти хобби, которое поможет отвлечься от подавленного состояния.

Ранее главный внештатный специалист Министерства здравоохранения РФ по медицинской профилактике в УрФО Сергей Токарев заявил URA.RU, что у людей переболевших коронавирусом, может появиться метеозависимость. Он подчеркнул, что в северных регионах магнитные бури влияют на здоровье человека значительнее, чем в средней полосе. Специалист отметил, что люди, страдающие от метеочувствительности, обязаны принимать препараты, ранее назначенные врачом, сохранять активный образ жизни, прежнюю продолжительность сна и сбалансированное питание и не нервничать.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...