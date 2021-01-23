Врач раскрыл, какая зависимость появляется после коронавируса

После коронавируса работоспособность барорецепторов может снизиться Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

У людей переболевших коронавирусом, может появиться метеозависимость. Об этом в беседе с URA.RU рассказал главный внештатный специалист Министерства здравоохранения РФ по медицинской профилактике в УрФО Сергей Токарев.

«Не так давно коллеги выявили, что в виде остаточных явлений COVID может наблюдаться метеочувствительность. Тем, кто болел коронавирусом, нужно обратить внимание, так как метеочувствительность может возрасти, а у тех, у кого ее не было, может появиться», — сказал Токарев. Он подчеркнул, что в северных регионах магнитные бури влияют на здоровье человека значительнее, чем в средней полосе. Специалист отметил, что люди, страдающие от метеочувствительности, обязаны принимать препараты, ранее назначенные врачом, сохранять активный образ жизни, прежнюю продолжительность сна и сбалансированное питание и не нервничать.

Как рассказал URA.RU кардиолог Владимир Хорошев, изменения погоды в большей степени влияют на состояние пожилых людей и тех, кто страдает от различного рода заболеваний. Дело в том, что их барорецепторы (рецепторы регулирующие давление в кровеносных сосудах — прим. ред.) уже не функционируют должным образом. «Рецепторы не поспевают за давлением. Давление внутри сосудов может резко повышаться. Это может привести к кризу, инфаркту, аритмии и ишемическим атакам мозга», — сказал Хорошев. Он подчеркнул, что если во время не предпринять меры, то существует угроза инсульта.

В ХМАО на выходные дни синоптики прогнозируют похолодание до -53 градусов. В ЯНАО такая погода ожидается до 26 января. В Челябинской и Свердловской области также предупреждают о сильных морозах. В Москве же напротив пообещали теплую погоду и оттепель, передает «Национальная служба новостей». По данным Gismeteo, на Урал придет потепление в начале рабочей недели.