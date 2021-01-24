Производителей сахара обвинили в игнорировании заморозки цен

С начала 2021 года кондитеры столкнулись с тем, что цена на сахар зафиксирована не для всех. Компании не могут купить его за 36 рублей за 1 кг. Об этом журналистам рассказал исполнительный директор Ассоциации предприятий кондитерской промышленности Вячеслав Лашманкин.
Ранее по приказу президента РФ Владимира Путина было подписано соглашение о стабилизации цен на эту продукцию. Согласно документу, сахарные заводы согласились до 1 апреля 2021 года отпускать сахар за 36 рублей за 1 кг, а розница потребителям — за 46 рублей за 1 кг. Однако, как отметил Лашманкин, сахара по 36 рублей за 1 кг для промышленных потребителей нет. «Промышленные потребители покупают сахар по свободным ценам. При этом логика подсказывает, что если в нашей стране нет дефицита сахара, а оптовые покупатели (в том числе трейдеры) могут приобрести продукцию по фиксированной цене, то почему не разрешить кондитерам покупать его по такой же стоимости?» — передает слова эксперта газета «Известия». В связи с этим в России могут подорожать кондитерские изделия, предупредил Лашманкин.
9 декабря президент РФ Владимир Путин раскритиковал министров за растущие цены на основные группы товаров. Особо впечатляющим оказался рост по сахару (71,5%) и подсолнечному маслу (23,8%). Уже 14 декабря правительство озвучило меры по сдерживанию цен, напоминает «
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