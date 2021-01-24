24 января 2021

Врач назвал способ вернуть вкус и обоняние после коронавируса

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Врач рассказал, как вернуть обоняние и вкус после коронавируса Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Вернуть запахи и вкус после коронавируса пациентам поможет «обонятельный тренинг». Об этом заявил невролог, нейрофизиолог Александр Будик.

«Своим пациентам я рекомендую пройти так называемый обонятельный тренинг, когда каждый день человек по несколько раз по 20 секунд воспринимает запахи. Запах гвоздики, чеснока, кардамона, корицы — насыщенные, интенсивные ароматы», — цитирует врача «Радио Sputnik».

Специалист объяснил, что во время такого тренинга ресурсы человека направлены на восстановление органа, вовлеченного в активную работу. Это способствует восстановлению обоняния, а затем и вкуса. В качестве дополнительной терапии врач посоветовал закапывать в нос раствор витамина А и потреблять в течение недели омегу-3.

Потеря обоняния считается одним из симптомов коронавируса. Ранее британский врач Нирмал Кумар заявил, что переболевшие «затяжным коронавирусом» люди среди прочих симптомов могут испытывать паросмию — искажение восприятия запахов, пишет RT. А японский медик Коити Хирахата отметил, что последствия коронавируса могут быть гораздо опасней самой болезни, сообщает «Утро.ру».

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© Служба новостей «URA.RU»
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