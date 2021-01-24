24 января 2021

Названа категория россиян, для которых опасна вакцина «Спутник V»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Вакцина. Ковид. Спутник V. Челябинск, прививка, вакцина, ампулы
Для некоторых россиян вакцина от COVID может представлять риск Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» следует с осторожностью применять у пациентов со злокачественными новообразованиями. Об этом говорится в новой редакции инструкции к препарату.

«Вследствие недостатка информации вакцинация может представлять риск для следующих групп пациентов: с аутоиммунными заболеваниями; со злокачественными новообразованиями», — цитирует РИА «Новости» содержание инструкции.

Вакцину от коронавируса «Спутник V» разработали в НИЦЭМ имени Н.Ф. Гамалеи Минздрава России. Препарат зарегистрирован 11 августа 2020 года. Он прошел три этапа клинических испытаний, напоминает «Утро.ру».

Ранее главный инфекционист департамента здравоохранения Москвы Светлана Сметанина заявила, что пациенты старшего возраста и люди с хроническими заболеваниями тяжелее всех переносят заболевание COVID-19, поэтому вакцинироваться им особенно важно, пишет «Дни.ру». Роспотребнадзор призвал срочно вакцинироваться от коронавируса всех россиян.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...