Названа категория россиян, для которых опасна вакцина «Спутник V»

Российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» следует с осторожностью применять у пациентов со злокачественными новообразованиями. Об этом говорится в новой редакции инструкции к препарату.
«Вследствие недостатка информации вакцинация может представлять риск для следующих групп пациентов: с аутоиммунными заболеваниями; со злокачественными новообразованиями», — цитирует РИА «Новости» содержание инструкции.
Вакцину от коронавируса «Спутник V» разработали в НИЦЭМ имени Н.Ф. Гамалеи Минздрава России. Препарат зарегистрирован 11 августа 2020 года. Он прошел три этапа клинических испытаний, напоминает «
Ранее главный инфекционист департамента здравоохранения Москвы Светлана Сметанина заявила, что пациенты старшего возраста и люди с хроническими заболеваниями тяжелее всех переносят заболевание COVID-19, поэтому вакцинироваться им особенно важно, пишет «Дни.ру». Роспотребнадзор призвал срочно вакцинироваться от коронавируса всех россиян.
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