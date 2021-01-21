Роспотребнадзор призвал срочно вакцинироваться от коронавируса

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VI Международная конференция по ВИЧ\СПИД. Москва, попова анна
Анна Попова призвала вакцинироваться как можно скорее Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Вакцинироваться от коронавируса лучше всего прямо сейчас. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Сейчас самое время сделать прививку от коронавируса, потому что эпидпроцесс идет на спад», — заявила в эфире «Первого канала» Попова. Также она уточнила, что население будет защищено от COVID-19, когда будет привито не менее 60% взрослых.

Ранее по поручению президента РФ Владимира Путина в России началась массовая вакцинация от COVID, напоминает «Дни.ру». Врачи заявили, что вакцина противопоказана людям с обострением хронических или аллергических заболеваний. Также ученые отметили, что после первой прививки от коронавируса и ревакцинации россиянам в течение месяца и больше следует уделять особое внимание своему здоровью, чтобы не заболеть.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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