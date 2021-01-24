Из-за коммунальной аварии в Екатеринбурге встали трамваи

Движение трамваев в микрорайон ЖБИ перекрыто Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Екатеринбурге приостановлено трамвайное сообщение с микрорайоном ЖБИ. Как сообщили URA.RU в городской администрации, это произошло из-за подтопления трамвайных путей в связи с крупной аварией на водопроводе.

«В связи с аварией на водопроводе около 7 часов утра произошло подтопление трамвайных путей в пролете остановка Каменные палатки — остановка Новгородцевой. Движение трамваев на станцию ЖБИ перекрыто до устранения аварии», — уточнили в мэрии. В ЕМУП «Водоканал» уточнили, что трамвайные пути будут разблокированы в ближайшие два часа. «Мы отправили туда службу благоустройства отправили, чтобы оперативно очистить от подтопления трамвайные пути. Работы займут около двух часов», — уточнили в «Водоканале».

Устранение самой аварии потребует больше времени — протечка магистрального водовода произошла под землей. В настоящий момент место прорыва локализовано — это поблизости от дома Высокинского,10, начались раскопки. Полностью без воды остались жильцы домов №2 и 8 по улице Высоцкого, дома № 6 и 10 отключены частично. Водоснабжение обещают восстановить в течение дня.