90-летний дедушка покончил с собой в больнице Челябинска

В горбольнице №6 Челябинска 90-летний мужчина покончил жизнь самоубийством. Эту информацию URA.RU подтвердили в пресс-службе лечебного учреждения.
«В ГКБ №6 90-летний мужчина был найден мертвым с признаками суицида. Дополнительная информация будет предоставлена позже», — заявили URA.RU в пресс-службе горбольницы №6. В лечебном учреждении также попросили отправить официальный запрос.
В следственном управлении СКР по региону URA.RU сообщили, что информацией в данный момент не владеют. Об этом же сообщили в следственном управлении СКР по Металлургическому району Челябинска. Официальный запрос в ГКБ №6 отправлен.
Обновлено в 10:52
В следственном управлении СКР по региону URA.RU подтвердили факт случившегося. «По факту смерти проводится проверка», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.
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