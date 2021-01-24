24 января 2021
23 января 2021
22 января 2021

90-летний дедушка покончил с собой в больнице Челябинска

© Служба новостей «URA.RU»
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Больница. Челябинск, госпиталь, медсестра, стационар, клиника, врач, больница
В ГКБ №6 найдено тело 90-летнего мужчины (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В горбольнице №6 Челябинска 90-летний мужчина покончил жизнь самоубийством. Эту информацию URA.RU подтвердили в пресс-службе лечебного учреждения.

«В ГКБ №6 90-летний мужчина был найден мертвым с признаками суицида. Дополнительная информация будет предоставлена позже», — заявили URA.RU в пресс-службе горбольницы №6. В лечебном учреждении также попросили отправить официальный запрос.

В следственном управлении СКР по региону URA.RU сообщили, что информацией в данный момент не владеют. Об этом же сообщили в следственном управлении СКР по Металлургическому району Челябинска. Официальный запрос в ГКБ №6 отправлен.

Обновлено в 10:52

В следственном управлении СКР по региону URA.RU подтвердили факт случившегося. «По факту смерти проводится проверка», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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