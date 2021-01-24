В ХМАО две недели ухудшается ситуация с коронавирусом

В ХМАО после новогодних праздников количество заразившихся коронавирусом не опускается ниже 200 человек в день. За минувшие сутки инфекцией заразилось 211 человек. Обновленные данные опубликовал региональный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
«За минувшие сутки зафиксировано и подтверждено 211 новых случаев COVID-19 в 20 муниципалитетах. На момент выявления у 158 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 46 зафиксирована пневмония, у 7 человек — бессимптомно. Коэффициент распространения инфекции — 0,98», — говорится в сообщении оперштаба. Общая картина распространения коронавируса в ХМАО выглядит так:
- Сургут — 44;
- Нижневартовск — 32;
- Нягань — 15;
- Мегион — 14;
- Югорск — 14;
- Сургутский район — 13;
- Когалым — 11;
- Нефтеюганский район — 11;
- Ханты-Мансийск — 10;
- Советский район — 10;
- Октябрьский район — 10;
- Покачи — 6;
- Радужный — 4;
- Нефтеюганск — 3;
- Ханты-Мансийский район — 3;
- Нижневартовский район — 3;
- Березовский район — 3;
- Кондинский район — 2;
- Белоярский район — 2;
- Лангепас — 1.
Состояние 92 пациента тяжелое, 54 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Наличие свободного коечного фонда с учетом запланированных к развертыванию — 116,96%. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 645 человек (3 человека за сутки). За сутки излечились 213 человек, за весь период пандемии — 43 089 югорчан.
Ранее URA.RU писало, что в ХМАО выявлена самая высокая летальность от COVID на севере УрФО. Тогда в Югре за все время пандемии от инфекции умерли 636 человек
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