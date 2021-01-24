В ХМАО две недели ухудшается ситуация с коронавирусом

В ХМАО с 12 января количество заразившихся ковидом не опускается ниже 200 человек Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В ХМАО после новогодних праздников количество заразившихся коронавирусом не опускается ниже 200 человек в день. За минувшие сутки инфекцией заразилось 211 человек. Обновленные данные опубликовал региональный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

«За минувшие сутки зафиксировано и подтверждено 211 новых случаев COVID-19 в 20 муниципалитетах. На момент выявления у 158 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 46 зафиксирована пневмония, у 7 человек — бессимптомно. Коэффициент распространения инфекции — 0,98», — говорится в сообщении оперштаба. Общая картина распространения коронавируса в ХМАО выглядит так:

Сургут — 44;

Нижневартовск — 32;

Нягань — 15;

Мегион — 14;

Югорск — 14;

Сургутский район — 13;

Когалым — 11;

Нефтеюганский район — 11;

Ханты-Мансийск — 10;

Советский район — 10;

Октябрьский район — 10;

Покачи — 6;

Радужный — 4;

Нефтеюганск — 3;

Ханты-Мансийский район — 3;

Нижневартовский район — 3;

Березовский район — 3;

Кондинский район — 2;

Белоярский район — 2;

Лангепас — 1.

Состояние 92 пациента тяжелое, 54 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Наличие свободного коечного фонда с учетом запланированных к развертыванию — 116,96%. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 645 человек (3 человека за сутки). За сутки излечились 213 человек, за весь период пандемии — 43 089 югорчан.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО выявлена самая высокая летальность от COVID на севере УрФО. Тогда в Югре за все время пандемии от инфекции умерли 636 человек