24 января 2021
23 января 2021
22 января 2021

В ХМАО две недели ухудшается ситуация с коронавирусом

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дезинфекция общественного транспорта в Екатеринбурге во время пандемии коронавируса COVID-19, транспорт, троллейбус, защитный костюм, эпидемия, дезинфекция, екатеринбург , санитарная обработка, covid19, коронавирус, covid, пандемия коронавируса, медицинский костюм
В ХМАО с 12 января количество заразившихся ковидом не опускается ниже 200 человек Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

В ХМАО после новогодних праздников количество заразившихся коронавирусом не опускается ниже 200 человек в день. За минувшие сутки инфекцией заразилось 211 человек. Обновленные данные опубликовал региональный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

«За минувшие сутки зафиксировано и подтверждено 211 новых случаев COVID-19 в 20 муниципалитетах. На момент выявления у 158 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 46 зафиксирована пневмония, у 7 человек — бессимптомно. Коэффициент распространения инфекции — 0,98», — говорится в сообщении оперштаба. Общая картина распространения коронавируса в ХМАО выглядит так:

  • Сургут — 44;
  • Нижневартовск — 32;
  • Нягань — 15;
  • Мегион — 14;
  • Югорск — 14;
  • Сургутский район — 13;
  • Когалым — 11;
  • Нефтеюганский район — 11;
  • Ханты-Мансийск — 10;
  • Советский район — 10;
  • Октябрьский район — 10;
  • Покачи — 6;
  • Радужный — 4;
  • Нефтеюганск — 3;
  • Ханты-Мансийский район — 3;
  • Нижневартовский район — 3;
  • Березовский район — 3;
  • Кондинский район — 2;
  • Белоярский район — 2;
  • Лангепас — 1.

Состояние 92 пациента тяжелое, 54 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Наличие свободного коечного фонда с учетом запланированных к развертыванию — 116,96%. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 645 человек (3 человека за сутки). За сутки излечились 213 человек, за весь период пандемии — 43 089 югорчан.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО выявлена самая высокая летальность от COVID на севере УрФО. Тогда в Югре за все время пандемии от инфекции умерли 636 человек

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Югра», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...