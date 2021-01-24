Свердловский губернатор поедет в гости к своему будущему заму

Евгений Куйвашев едет в Каменск-Уральский Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на предстоящей неделе посетит Каменск-Уральский, сообщил URA.RU высокопоставленный источник. Ранее главе Каменска-Уральского Алексею Шмыкову предрекали повышение — сообщалось, что он займет пост заместителя губернатора.

«Визит в Каменск-Уральский в графике губернатора запланирован на вторник», — сообщил собеседник агентства. Кроме того на неделе у губернатора намечена еще одна поездка. В четверг в Сочи он примет участие в итоговой конференции Уральской проектной смены в образовательном центре «Сириус».

В планах Евгения Куйвашева на понедельник участие в традиционном штабе по борьбе с коронавирусом, а также совещание по развитию медицины. В пятницу в режиме ВКС он примет участие в совещании по рынку труда. Оно пройдет под руководством перового председателя правительства РФ Андрея Белоусова и зампреда правительства Татьяны Голиковой.

Ранее инсайдер URA.RU сообщал, что мэр Каменска-Уральского Алексей Шмыков будет курировать работу сразу трех министерств в правительстве Свердловской области на должности заместителя губернатора. Однако сам Шмыков заявил, что сдал документы, чтобы вновь возглавить администрацию города.