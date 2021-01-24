24 января 2021
23 января 2021

Свердловский губернатор поедет в гости к своему будущему заму

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Совещание в полпредстве по параду Победы. Екатеринбург, куйвашев евгений
Евгений Куйвашев едет в Каменск-Уральский Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на предстоящей неделе посетит Каменск-Уральский, сообщил URA.RU высокопоставленный источник. Ранее главе Каменска-Уральского Алексею Шмыкову предрекали повышение — сообщалось, что он займет пост заместителя губернатора.

«Визит в Каменск-Уральский в графике губернатора запланирован на вторник», — сообщил собеседник агентства. Кроме того на неделе у губернатора намечена еще одна поездка. В четверг в Сочи он примет участие в итоговой конференции Уральской проектной смены в образовательном центре «Сириус».

В планах Евгения Куйвашева на понедельник участие в традиционном штабе по борьбе с коронавирусом, а также совещание по развитию медицины. В пятницу в режиме ВКС он примет участие в совещании по рынку труда. Оно пройдет под руководством перового председателя правительства РФ Андрея Белоусова и зампреда правительства Татьяны Голиковой.

Ранее инсайдер URA.RU сообщал, что мэр Каменска-Уральского Алексей Шмыков будет курировать работу сразу трех министерств в правительстве Свердловской области на должности заместителя губернатора. Однако сам Шмыков заявил, что сдал документы, чтобы вновь возглавить администрацию города.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Екатеринбург», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...