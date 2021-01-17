В свердловском городе определился основной претендент на мэра

Алексей Шмыков сдал документы на должность мэра Фото: Анна Майорова © URA.RU

Мэр Каменска-Уральского Алексей Шмыков подал документы, чтобы вновь возглавить город. Об этом Шмыков сам сообщил URA.RU. Его считают главным претендентом на пост.

«Добрый, сдал», — написал градоначальник в ответ на вопрос корреспондента о том, сдал ли он документы как предполагал ранее. «Шмыков — основной кандидат, потому что отлично проработал пять лет, перезапустил развитие города», — рассказал высокопоставленный инсайдер.

Подача заявления проходит на фоне слухов о возможном переходе Шмыкова в областное правительство, и становится из городского события областным. Ранее инсайдер сообщал, что мэр Каменска-Уральского Алексей Шмыков будет курировать работу сразу трех министерств в правительстве Свердловской области на должности заместителя губернатора. Предполагалось, что в его ведении будут агропромышленный комплекс, промышленность и министерство природных ресурсов.