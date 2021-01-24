Далеко не все жители Целинного района Курганской области хотят, чтобы их район стал муниципальным округом. Свои аргументы против преобразования они изложили в группе районной администрации в соцсети «ВКонтакте».
«Сейчас все деньги будут оседать в райцентре, а малым селам и вовсе ничего не видать», — поделилась мнением пользователь Зоя Ефанова-Фоминых. «А не получится так, как с дорожным объединением? Раньше за дороги в каждом районе отвечал глава района, а теперь глава округа, и мы <…> ждем, когда же дойдет очередь», — написала пользователь Нина Кораблева.
Другие пользователи выступили за преобразование. «Давно пора создать единый муниципальный округ, быстрее пойдет развитие района», — написала Ольга Малофей. «А что волноваться то? <…> Это просто оптимизация, то есть экономия», — отметил пользователь Сергей Уразбеков.
«Сельсоветы перестанут существовать, но представители власти на местах останутся», — объяснили представители районной администрации. Они отметили, что для объединения всех поселений необходимо согласие жителей.
Представители местной думы поддержали идею преобразовать Целинный район в муниципальный округ 19 января. Ранее в регионе были образованы Макушинский, Шумихинский и Лебяжьевский муниципальные округа.
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