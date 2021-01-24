24 января 2021
23 января 2021
22 января 2021

Жители курганского района раскритиковали новую реформу. «Все деньги будут оседать в райцентре»

© Служба новостей «URA.RU»
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Визит врио губернатора Вадима Шумкова в Целинный район. Курган, целинный район
Не все жители хотят, чтобы Целинный район превращали в муниципальный округ (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Далеко не все жители Целинного района Курганской области хотят, чтобы их район стал муниципальным округом. Свои аргументы против преобразования они изложили в группе районной администрации в соцсети «ВКонтакте».

«Сейчас все деньги будут оседать в райцентре, а малым селам и вовсе ничего не видать», — поделилась мнением пользователь Зоя Ефанова-Фоминых. «А не получится так, как с дорожным объединением? Раньше за дороги в каждом районе отвечал глава района, а теперь глава округа, и мы <…> ждем, когда же дойдет очередь», — написала пользователь Нина Кораблева.

Другие пользователи выступили за преобразование. «Давно пора создать единый муниципальный округ, быстрее пойдет развитие района», — написала Ольга Малофей. «А что волноваться то? <…> Это просто оптимизация, то есть экономия», — отметил пользователь Сергей Уразбеков.

«Сельсоветы перестанут существовать, но представители власти на местах останутся», — объяснили представители районной администрации. Они отметили, что для объединения всех поселений необходимо согласие жителей.

Представители местной думы поддержали идею преобразовать Целинный район в муниципальный округ 19 января. Ранее в регионе были образованы Макушинский, Шумихинский и Лебяжьевский муниципальные округа.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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