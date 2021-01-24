В Курганской области продают принадлежащие властям санатории

Покупатель должен сохранить санаторий и трудоустроить действующих сотрудников Фото: Игорь_Меркулов © URA.RU

Имущество санатория «Сосновая роща» (входит в АО «Курорты Зауралья», принадлежащее властям Курганской области) выставлено на торги. Объявление об этом опубликовано на сайте регионального департамента имущественных и земельных отношений. Ранее на торги выставили санаторий «Лесники», который также принадлежит курганским властям.

«Наименование объекта: имущество, расположенное по адресу: Курганская область, Звериноголовский район, п. Искра, ул. Геннадия Ожгихина,2А», — говорится в объявлении. Перечень выставленного на продажу имущества состоит из 287 пунктов. В него входят два спальных корпуса (на 200 и 255 мест), здания пансионата (на 200 мест), администрации, клуба, поликлиники, столовой, сауны и другая недвижимость. Также в перечень включены автобус, трактор, экскаватор, самосвал и другие транспортные средства, мебель.

Аукцион назначен на 22 февраля. Начальная цена — 125 млн рублей. При этом покупатель должен сохранить санаторий и предоставлять санаторно-курортные услуги хотя бы в течение года, трудоустроить действующих сотрудников и продолжить предоставление коммунальных услуг (теплоснабжение и водоснабжение) местному населению.

На 3 февраля назначен аукцион по продаже имущества санатория «Лесники» в Кетовском районе Курганской области. Начальная цена — 103,5 млн рублей. «Лесники» уже неоднократно выставлялись на продажу, но желающих его купить не нашлось. В сентябре 2019 года за этот санаторий просили 193,45 млн рублей, но цена постепенно снижалась.