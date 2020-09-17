Санаторий «Лесники» расположен в сосновом бору в пригороде Кургана (архивное фото) Фото: Игорь_Меркулов © URA.RU

Санаторий «Лесники» в пригороде Кургана (входит в АО «Курорты Зауралья», принадлежащее властям региона) в очередной раз выставлен на торги. Начальная стоимость аукциона — 115 млн рублей. Сообщение о проведении торгов опубликовано на сайте департамента имущественных и земельных отношений Курганской области.

«Наименование объекта: имущество, расположенное по адресу: Российская Федерация, Курганская область, Кетовский район, п. Усть-Утяк, ул. Курортная, дом 1 в соответствии с перечнем имущества», — говорится в аукционной документации. В перечне перечислено три спальных корпуса, столовая, клуб, административное здание, медкорпус с баней-сауной, баня и три хозяйственных корпуса, расположенные на территории санатория, вместе с земельными участками.

Заявки на участие в аукционе принимаются до 15 октября. Торги назначены на 26 октября.

В прошлом году санаторий «Лесники» дважды выставлялся на продажу в прошлом году. Тогда власти просили за него 193,45 млн рублей. Однако найти покупателя не удалось.

В начале сентября стало известно, что на продажу выставлены 49% акций самого АО «Курорты Зауралья». Начальная стоимость ценных бумаг — 359 млн рублей. Помимо «Лесников», госкомпании принадлежат курганские санатории «Сосновая роща» и «Озеро Медвежье».