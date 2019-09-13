Курганское правительство выставило на продажу крупный актив

Предприятие давно испытывает трудности Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Курганской области объявлен аукцион на продажу санаторий «Лесники», расположенного в сосновом бору в пригороде Кургана. Объявление об этом появилось на официальном сайте предприятия АО «Курорты Зауралья», акции которого принадлежат правительству региона.

«АО „Курорты Зауралья“ объявляет о проведении 14 ноября 2019 года открытого аукциона по продаже санатория „Лесники“, расположенного по адресу: Россия, Курганская область, Кетовский район, п. Усть-Утяк, ул. Курортная, д. 1», — говорится в объявлении. Здесь также уточняется, что дата окончания приема заявок — 8 ноября. Согласно условиям, цена составляет 193,45 млн рублей.

По телефону, указанному в качестве контактного, ответил мужчина, который пояснил, что решение о продаже принято «по разным причинам». Он уточнил также, что пока заявок не поступало. В приемной генерального директора АО «Курорты Зауралья» Элины Сахоровой сотрудник, не пожелавший назвать свои имя, сообщил, что сокращения работникам санатория не грозит. «одно из условий аукциона — сохранение сотрудников», — заявил он.

Ранее сотрудники «Курортов Зауралья» жаловались на невыплату зарплаты. В отношении бывшего директора и бухгалтера были возбуждены уголовные дела.