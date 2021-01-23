Январь в Свердловской области стал самым холодным за 15 лет

Морозы в феврале на Урале не ожидаются Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Морозы, обрушившиеся на Свердловскую область в январе, стали самыми сильными за последние 15 лет. Об этом сообщила главный синоптик уральского гидрометцентра Галина Шепоренко.

«Подобные крепкие и, главное, продолжительные морозы в последний раз синоптиками были зафиксированы в 2006 году», — пишет РИА «Новости» со ссылкой на Шепоренко. На севере региона, по ее словам, средняя температура была минус 28 градусов.

Погода в Екатеринбурге также была более морозной, чем обычно, отметила синоптик. При этом 23 января, скорее всего, стало последним днем, находящимся во власти морозов, прогнозирует Шепоренко. Возращение аномального холода в феврале, по ее словам, пока маловероятно.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд пообещал уральцам сильные снегопады. По его словам, осадки будут идти вплоть до середины марта.