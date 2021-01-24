Медики Челябинска раскрыли подробности смерти 90-летнего дедушки

Медики горбольницы №6 Челябинска раскрыли подробности смерти 90-летнего пациента. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе медучреждения.
«22 января сотрудники больницы обнаружили тело пациента 90 лет без признаков жизни в туалете одного из отделений. Обстоятельствами произошедшего занимаются правоохранительные органы. Причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза», — заявили URA.RU в пресс-службе горбольницы №6.
Источники в правоохранительных органах сообщили URA.RU, что мужчина покончил жизнь самоубийством. В следственном управлении СКР по региону URA.RU факт смерти 90-летнего мужчины подтвердили. «По факту смерти проводится проверка», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.
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