24 января 2021
23 января 2021
22 января 2021

Медики Челябинска раскрыли подробности смерти 90-летнего дедушки

© Служба новостей «URA.RU»
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Челябинский федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии. Челябинск, медсестра, врач, больница, реанимация, доктор, больничная койка, каталка больничная
Дедушка покончил жизнь самоубийством Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Медики горбольницы №6 Челябинска раскрыли подробности смерти 90-летнего пациента. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе медучреждения.

«22 января сотрудники больницы обнаружили тело пациента 90 лет без признаков жизни в туалете одного из отделений. Обстоятельствами произошедшего занимаются правоохранительные органы. Причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза», — заявили URA.RU в пресс-службе горбольницы №6.

Источники в правоохранительных органах сообщили URA.RU, что мужчина покончил жизнь самоубийством. В следственном управлении СКР по региону URA.RU факт смерти 90-летнего мужчины подтвердили. «По факту смерти проводится проверка», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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