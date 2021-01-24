В ХМАО ожидается аномальное потепление

В ХМАО с 26 января ожидается резкое потепление Фото: Денис Моргунов © URA.RU

На западе ХМАО ожидается аномальное потепление до 0 градусов. Соответствующий прогноз озвучили сервисы Gismeteo и «Яндекс.Погода».

«Днем средняя температура воздуха на западе округа составит от -3 до -11 градусов, однако в других регионах средняя температура опустится до 17 -25 градусов мороза. Давление умеренное, ветра переменных направлений, с порывами до 13 м/с. Всю неделю пасмурно, местами сильный снег», — прогнозируют синоптики.

В течение недели температура в Ханты-Мансийске и Югорске днем будет колебаться от 0 до -5 градусов, пасмурно и переменный снег, порывы ветра до 11 м/с. К выходным похолодает до -31 градуса. В Сургуте температура днем 13—19 градусов ниже нуля с похолоданием до минус 38 на выходных. Всю неделю облачно и сильный снег. В Нижневартовске днем от -17 до -25 градусов, к концу недели похолодает до 35 градусов мороза. Облачно, местами сильный снег и порывы ветра до 13 м/с.

Ранее URA.RU писало, что синоптики предупредили об аномальном потеплении в России. В этом году температура воздуха в конце января будет на 10-13 градусов выше нормы.