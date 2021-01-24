Челябинский министр отправится на перевал Дятлова

Алексей Бетехтин готовится к сложному походу Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Министр культуры Челябинской области Алексей Бетехтин готовится к походу на перевал Дятлова, где 62 года назад погибла группа туристов. Как рассказал министр URA.RU, он уже принял участие в тренировочном походе. В саму экспедицию он в составе группы отправится 18 февраля.

«Прошла первая двухдневная тренировка похода на перевал Дятлова. Температура до -38». — написал Бетехтин на своей странице в Instagram. Как сообщил министр URA.RU, группа выезжала в эти выходные в Кусинский район, где в районе поселка Александровка были аномально низкие температуры воздуха.

«Сам поход мы планируем провести с 18 февраля по 1 марта. В составе нашей группы представители Минобороны РФ, — уточнил Бетехтин. — Духовником нашей группы станет секретарь Челябинской епархии отец Игорь (Шестаков). Он также примет участие в походе».

Группа из девяти человек под предводительством опытного туриста, студента пятого курса Уральского политехнического института Игоря Дятлова, погибла в ночь с 1 на 2 февраля 1959 года. Трагедия произошла на самом севере Свердловской области — на перевале вблизи вершины горы Холатчахль. Теперь это место называется перевалом Дятлова. Точные причины гибели туристов, которые морозной ночью покинули палатку, до сих пор неизвестны. Интерес к этой истории, как и желание посетить место трагедии, выросли после того, как на ТНТ был показан сериал «Перевал Дятлова».