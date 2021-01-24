Борцы с коррупцией проводят обыски в крупном аэропорту ХМАО

Следственные мероприятия идут уже несколько часов Фото: Владимир Андреев © URA.RU

На Нижневартовском предприятии «Нижневартовскавиа», которому принадлежит второй по крупности аэропорт ХМАО, проходят обыски. Эту информацию URA.RU подтвердил руководитель предприятия Олег Метелица.

«Да, действительно, работают ребята сейчас. Вся остальная информация не в моей компетенции», — рассказал Метелица.

Источник в силовых структурах объяснил, что на месте работают сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции (бывший ОБЭП — ред.). Они проводит следственные мероприятия по возбужденному уголовному делу, фигурантом по которому проходит «Нижневартовскавиа». В полиции ХМАО не смогли ответить на вопросы журналиста URA.RU, а также не подтвердили и не опровергли информацию об обысках, также не уточнив, о каком именно уголовном деле идет речь и какая роль в нем у предприятия.

Весной прошлого года URA.RU писало о том, что взлетно-посадочную полосу (ВПП) Нижневартовского аэропорта ждет реконструкция. Ее проведут за счет бюджета ХМАО. По предварительной оценке, новая ВПП появится в Нижневартовске в 2022 году и будет стоит региону порядка 2,6 млрд рублей.