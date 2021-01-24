Курганское кафе закрыли после отравления посетителей

Кафе в Кетовском районе закрыли на три месяца (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кетовском районе (Курганская область) посетители местного кафе отравились некачественной едой. Из-за этого заведение закрыли на 90 дней. Об этом сообщила пресс-служба областного Управления Роспотребнадзора.

«Все заболевшие употребляли в пищу кулинарные блюда, приготовленные в кафе „Райдер“ ИП Заев С. Н. по адресу: мкр. КГСХА, участок 7а, с. Лесниково Кетовского района Курганской области», — рассказали в пресс-службе. Ранее посетители кафе сообщили в ведомство о заболевании острой кишечной инфекцией.

Сотрудники ведомства обнаружили в помещении кафе многочисленные нарушения СанПиН. Это, по мнению сотрудников, могло привести к отравлению населения. У владельцев кафе не было сопроводительных документов на продукты, не соблюдался режим хранения еды. Посетителям предлагали блюда, приготовленные более суток назад. Уборку и дезинфекцию помещений проводили с нарушениями.

Кетовский районный суд 22 января признал владельца виновным в нарушении санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения. Ему назначили наказание в виде приостановления деятельности кафе на 90 суток. На момент написания новости, получить комментарий по количеству пострадавших в пресс-службе областного Роспотребнадзора получить не удалось. На звонок не ответили.

В июле 2020 года в Шадринске десятки человек отравились шаурмой в двух торговых точках. Тогда работу заведений приостановили на 60 и 50 суток.