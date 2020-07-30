В курганском городе закрыли общепит, травивший жителей шаурмой

Массовое отравление шаурмой в Шадринске произошло в середине июля Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Деятельность двух точек общественного питания в Шадринске Курганской области приостановлена после массового отравления местных жителей шаурмой. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального управления Федеральной службы судебных приставов.

«Приостановление связано с массовым отравлением жителей города Шадринска, Шадринского и Каргапольского районов Курганской области», — отмечают приставы. Установлено, что в торговых точках, где продавалась шаурма и хот-доги, нарушались санитарные нормы и правила. Оба объекта принадлежали одному предпринимателю, фамилия которого не раскрывается.

Решением Шадринского районного суда одну из торговых точек закрыли на 60 суток, другую — на 50 суток. Контролировать исполнение этого решения будут судебные приставы.

О массовом отравлении шаурмой в Шадринске ранее сообщало URA.RU. 14 июля городские власти объявили о 28 пострадавших, 11 человек положили в инфекционное отделение районной больницы. Позже число отравившихся шаурмой горожан выросло. Массовым отравлением в Шадринске заинтересовались следственные органы.