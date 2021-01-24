В ЯНАО выявили наименьший прирост по коронавирусу в России

На Ямале подтверждено 35 207 случаев коронавируса Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Ямало-Ненецком автономном округе темп прироста случаев коронавируса составил 0,2%, сообщил федеральный оперативный штаб. Это второй результат в России после Тувы, где показатель равен 0,1%. За сутки коронавирусом заразились 79 жителей ЯНАО — на 10 меньше, чем днем ранее.

«В ЯНАО подтверждено 79 новых случаев заболевания COVID», — говорится в сводке ямальского оперштаба. Больше всего заражений пришлось на Надымский район, где зафиксировали 16 эпизодов инфекции. В Ноябрьске заболели 12 человек, в Новом Уренгое — девять, в Салехарде — шесть. Всего в ЯНАО подтверждено 35 207 случаев коронавируса, вылечились 30 467 пациентов.

Также власти Ямала подтвердили один летальный исход. Скончалась 51-летняя женщина из Ноябрьска. С начала пандемии жертвами коронавируса стал 371 человек. По частоте смертей ЯНАО занимает десятое место в России — 68,9 случая на 100 тысяч населения.

Карантин по коронавирусу в ЯНАО продлится до 1 марта. В округе сохраняются минимальные ограничения и запреты, продолжается третий этап отмены карантина. Последние несколько месяцев ситуация с заражениями в округе постепенно улучшается, число новых случаев идет на спад.