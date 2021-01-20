В ЯНАО подтвердили минимум COVID-случаев с начала второй волны

В Ямало-Ненецком автономном округе за минувшие сутки коронавирусом заразились 107 человек, сообщил региональный оперативный штаб. Это минимальное значение с 27 сентября, когда власти отчитались о 98 инфицированных.
«В ЯНАО подтверждено 107 новых случаев заболевания COVID», — говорится в отчете оперштаба. Крупный всплеск произошел в Муравленко, где заразились 20 человек. В Новом Уренгое инфекцию подхватили 18 горожан, в Ноябрьске — 11. Среди жителей Салехарда обнаружено шесть новых зараженных. Всего в ЯНАО подтверждено 34 847 случаев коронавируса, вылечились 29 594 пациента.
За прошедшие сутки в округе не подтвердили ни одной смерти от коронавируса. Днем ранее власти доложили о двух летальных исходах, до этого на протяжении трех дней фиксировали по одному. С начала пандемии на Ямале умерло 367 человек с подтвержденным коронавирусом. По частоте смертей ЯНАО занимает восьмое место в России — 68,1 случая на 100 тысяч населения.
Карантин по коронавирусу в ЯНАО продлится до 1 марта. В округе сохраняются минимальные ограничения и запреты, продолжается третий этап отмены карантина. Последние несколько месяцев ситуация с заражениями в округе постепенно улучшается, число новых случаев идет на спад.
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