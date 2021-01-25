В России начались массовые проверки школ и детсадов

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Дегустация нового меню в школе №55. Екатеринбург, столовая, общепит, еда, обед, питание, школьное питание
Также прокуроры проверят, как школы и детсады организуют горячее питание Фото: Анна Майорова © URA.RU

Прокуроры начинают массовую проверку российских школ и детских садов из-за участившихся случаев отравления детей. Такое указание дал генпрокурор РФ Игорь Краснов.

«В связи с участившимися случаями массовых инфекционных заболеваний воспитанников дошкольных и общеобразовательных организаций из-за некачественного питания по указанию генпрокурора Игоря Краснова прокурорами регионов организована соответствующая проверка», — говорится в сообщении ведомства, которое приводит РИА «Новости». Также будет проверено, как школы и детсады организуют горячее питание, которое предоставляется бесплатно с сентября прошлого года.

Ранее стало известно, что в дагестанском Буйнакске с отравлением госпитализировали 34 ребенка. У детей была температура, тошнота, рвота и расстройство кишечника. После проверки выяснилось, что они отравились водой.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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