В России начались массовые проверки школ и детсадов

Также прокуроры проверят, как школы и детсады организуют горячее питание Фото: Анна Майорова © URA.RU

Прокуроры начинают массовую проверку российских школ и детских садов из-за участившихся случаев отравления детей. Такое указание дал генпрокурор РФ Игорь Краснов.

«В связи с участившимися случаями массовых инфекционных заболеваний воспитанников дошкольных и общеобразовательных организаций из-за некачественного питания по указанию генпрокурора Игоря Краснова прокурорами регионов организована соответствующая проверка», — говорится в сообщении ведомства, которое приводит РИА «Новости». Также будет проверено, как школы и детсады организуют горячее питание, которое предоставляется бесплатно с сентября прошлого года.

Ранее стало известно, что в дагестанском Буйнакске с отравлением госпитализировали 34 ребенка. У детей была температура, тошнота, рвота и расстройство кишечника. После проверки выяснилось, что они отравились водой.