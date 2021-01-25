Замена счетчиков может привести к росту цен на электроэнергию Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Замена зарубежных «умных» счетчиков на отечественные не имеет никаких оснований и больше похожа на лоббистское решение, заявил URA.RU первый зампредседателя комитета Госдумы по энергетике Дмитрий Ионин. По его словам, еще есть надежда, что миллионы россиян могут освободить от обязательства по замене счетчиков.

Ранее стало известно, что из-за введения новых стандартов не менее чем миллиону россиян придется менять «умные» счетчики электричества. Это связано с тем, что, по приказу Минцифры, единственным допустимым протоколом передачи данных в системах учета электроэнергии признан отечественный NB-Fi. Многие операторы уверены, что перечень будет обязательным для применения, а замена электросчетчиков приведет к росту цен на электроэнергию.

«К сожалению, это больше похоже на лоббистское решение, для того чтобы помочь отечественному производителю за счет россиян. Поэтому это достаточно спорное решение Минцифры. Ведь по сути, сейчас Минцифры пытается наказать сознательных граждан, уже установивших умные счетчики, и заставить их дважды платить за одно и то же. Насколько мне известно, сейчас на уровне правительства и у нас в Госдуме обсуждается вопрос о том, что такие меры преждевременны, — объяснил Ионин. — Одно дело, когда предлагают просто устанавливать отечественные приборы учета — это будет вполне логично, особенно с учетом того, что разницы между зарубежными и российскими приборами нет. Но замена уже установленных приборов учета — это слишком. И вряд ли возникнут какие-то технические проблемы при передаче данных».

В том, что переустановка «умных» счетчиков не оправдана, уверен и сопредседатель общественного движения «Жилищная солидарность» Дмитрий Катаев. «Главный вопрос в том, платная эта замена или бесплатная. Если за это потребуют деньги, то ситуация будет больше похожа на финансовую аферу. В целом в сфере ЖКХ всегда крутятся аферисты, и не исключено, что эта инициатива только усугубит ситуацию. Хотя в целом приборы учета работают очень долго, и нет никакой необходимости тратить деньги россиян и государства», — рассказал эксперт.