Миллион россиян заставят платить за новые счетчики

Из-за введения новых стандартов не менее чем миллиону россиян придется менять умные счетчики электричества. Об этом сообщают в письме компании МТС, Tele2, «МегаФон» и «Вымпелком».
«Популярная технология NB-IoT < …> не включена в список возможных к использованию в системах и приборах учета электроэнергии», — уточняет
Список протоколов связи для счетчиков Минцифры утвердило 30 декабря 2020 года. С того момента допустимым стал только российский NB-Fi стандарт передачи данных интернета вещей. Пока в министерстве обещают сделать перечень необязательным к исполнению.
Преимуществами удаляемой технологии NB-IoT является высокая скорость передачи данных, длительное время работы и хорошая проникающая способность сигнала, уточняет телеканал 360. Ранее в Мнцифры также заявили, что в начале лета ликвидируют Россвязь и Роспечать.
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