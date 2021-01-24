24 января 2021

Миллион россиян заставят платить за новые счетчики

© Служба новостей «URA.RU»
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Россиянам придется заменить заграничные «умные» счетчики на российские аналоги Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Из-за введения новых стандартов не менее чем миллиону россиян придется менять умные счетчики электричества. Об этом сообщают в письме компании МТС, Tele2, «МегаФон» и «Вымпелком».

«Популярная технология NB-IoT < …> не включена в список возможных к использованию в системах и приборах учета электроэнергии», — уточняет LIFE. Такие счетчики пользуются зарубежным стандартом и являются частью системы «умный дом». Они стоят не менее чем у миллиона россиян. В них используется технология, благодаря которой устройства потребляют меньше энергии, но и объем передачи данных у таких счетчиков низкий.

Список протоколов связи для счетчиков Минцифры утвердило 30 декабря 2020 года. С того момента допустимым стал только российский NB-Fi стандарт передачи данных интернета вещей. Пока в министерстве обещают сделать перечень необязательным к исполнению.

Преимуществами удаляемой технологии NB-IoT является высокая скорость передачи данных, длительное время работы и хорошая проникающая способность сигнала, уточняет телеканал 360. Ранее в Мнцифры также заявили, что в начале лета ликвидируют Россвязь и Роспечать.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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