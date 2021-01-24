24 января 2021
23 января 2021

В Екатеринбурге ждут губернатора — выходца из свердловской элиты

© Служба новостей «URA.RU»
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Александр Бурков встретится со свердловским губернатором Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Екатеринбурге ждут губернатора Омской области Александра Буркова. Информацию о приезде известного на Урале политика подтвердило сразу два информированных источника.

«Он приезжает в понедельник вечером. Ожидается, что поздравит с днем рождения депутата Госдумы Дмитрия Ионина. А во вторник встретится с [губернатором Свердловской области Евгением] Куйвашевым», — рассказал инсайдер.

В департаменте информационной политики свердловского правительства URA.RU предложили обратиться в пресс-службу омского губернатора. «Таких данных нет. Он в командировке в Москве», — прокомментировала пресс-секретарь губернатора Омской области Алина Атаманенко. Она уточнила, что не знает, когда заканчивается командировка главы региона и может ли он по пути заехать в Екатеринбург.

Губернатор Омской области Александр Бурков ранее был депутатом Госдумы от Свердловской области. Буркова также называли претендентом на пост губернатора Свердловской области.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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