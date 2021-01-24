В ХМАО таксисты взвинтили цены

Югорчанам приходится платить за такси в два раза больше обычного Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Жители Сургута и Нижневартовска (ХМАО) жалуются на резкое увеличение стоимости услуг такси из-за морозов. Об этом URA.RU сообщили несколько пассажиров сервиса Яндекс Go.

«В Сургуте стоимость перевозок взлетела более чем в два раза. Обычно я до работы добираюсь за 170 рублей. В этот раз приложение показывало сумму в 360 рублей», — описывает ситуацию сургутянин Сергей. Житель Нижневартовска Андрей пожаловался, что, несмотря на взлетевшие цены, ожидание автомобиля заняло почти 20 минут. «В обычные дни автомобиль приезжает в течение пяти минут. На этот раз ожидание было больше, приложение несколько раз пересчитывало время прибытия водителя. В итоге опоздал на работу», — говорит собеседник агентства.

В пресс-службе Яндекс Go URA.RU сообщили, что не меняли тарифы в городах ХМАО: «Стоимость поездки формируется из множества факторов, в том числе — пробок на дорогах, суровых погодных условий и спроса на такси. Спрос на такси в отдельных районах периодически может превышать количество машин, работающих на линии и готовых выполнять поездки. В этом случае алгоритм автоматически формирует повышающий коэффициент — это вынужденная и временная мера, которая помогает воспользоваться такси тем, кому важно уехать как можно быстрее, даже в периоды высокого спроса. В такой ситуации вместе с таксопарками-партнерами мы стараемся вывести на линию как можно больше водителей, чтобы повышающий коэффициент быстрее исчез».

Председатель координационного совета межрегионального профсоюза «Таксист» Андрей Попков считает, что подобные ситуации происходят из-за монопольного положения Яндекса на рынке. «Когда Яндекс заходил в регионе, то он демпинговал ценами, а сейчас ситуация совсем другая. Сервис зарабатывает на пассажирских перевозках столько же, сколько и сами водители. Это сверхприбыльный бизнес, регулируют цены они. Нужно на региональном уровне регулировать стоимость услуг такси, как это происходит, например, на общественном транспорте», — считает эксперт.