Данные о детях, поехавших на губернаторскую елку от Ишима, в открытый доступ выкладывать не стали Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Тюменской области высокопоставленные чиновники администрации Ишима распределили места на губернаторскую елку по знакомству. Об этом URA.RU рассказал гражданский активист Владимир Воронин. По его словам, вместо одаренного ребенка на праздник попал сын известного бизнесмена.

«Изначально место на елке должно было достаться другому школьнику. Однако мальчика попросили отказаться в пользу ребенка из малообеспеченной семьи. Вот только семья вполне состоятельная, доход отца в 2018 году исчислялся десятками миллионов. При этом протокол комиссии, утвердившей кандидатуры детей, в открытом доступе отсутствует. Нет данных и на сайте школы, от которой поехал мальчик. Хотя в других муниципальных образованиях и учреждениях эту информацию не скрывают», — рассказал URA.RU Владимир Воронин. В выделении поездки по знакомству он подозревает главу города, его заместителя и директора департамента по социальным вопросам.

URA.RU не может указать фамилию отца мальчика, о котором идет речь, чтобы не затронуть интересы ребенка. Однако известно, что в прошлом отец являлся депутатом городской думы Ишима.

Мама ребенка, который претендовал на поездку первым, также высказала свое мнение. «Сын принимает участие в нескольких проектах. Это требует много времени, поэтому от поездки мы отказались. Это было конкретно наше решение. Никто из администрации к нам ни с какими просьбами не обращался», — написала жительница Ишима в группе «Ишим пере Подслушано» соцсети «ВКонтакте».

Билет на губернаторскую елку ежегодно получают талантливые дети, принимающие активное участие в различных мероприятиях. Критерия, по которому поощрение положено детям из малообеспеченных семей, в положении о елке нет. В департаменте по социальным вопросам администрации Ишима на вопросы URA.RU по телефону отвечать не стали. Туда направлен официальный запрос.