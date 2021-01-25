В МИД заявили о вмешательстве США в дела России из-за протестов

Действия США по несогласованным акциям в России — это прямое вмешательство в дела страны. Об этом заявил заместитель главы Министерства иностранных дел РФ Сергей Рябков.
«Москва в связи с действиями посольства США в ходе несогласованных акций в РФ призывает соблюдать российские законы», — заявил он послу США Джону Салливану. Слова Рябкова приводит ТАСС.
В городах России 23 января прошли несогласованные акции в поддержку блогера Алексея Навального. Он был задержан за многократные нарушения условий испытательного срока по делу «Ив Роше» и впоследствии арестован. Он останется под стражей до 15 февраля, напоминает RT.
Ранее Сергей Рябков утверждал, что США должны дать шанс Белоруссии самостоятельно решить свои проблемы, а не угрожать санкциями России, если Москва решит открыто помочь Минску. Вашингтон неоднократно влезал в дела других стран, сказал он.
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