Путин сделал заявление о прошедших в России митингах. Видео

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Митинг в поддержку Навального на Пушкинской площади. Москва, навальный, пушкинская площадь, митинг, оппозиционеры, плакат
Выражать мнение можно только в рамках закона, заявил Владимир Путин Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Все граждане России имеют право выражать свою точку зрения, но должны делать это в рамках закона. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, комментируя недавние акции в поддержку блогера Алексея Навального.

«Все могут выражать точку зрения в рамках, которые предусмотрены законом. Все, что выходит за рамки закона, — контрпродуктивно, опасно», — заявил Путин в ходе общения со студентами. Он отметил, что и представители силовых структур во время протестных акций не имеют права выходить за рамки закона.

В истории России не раз случались случаи, когда ситуация выходила за правовые рамки, напомнил Путин. Каждый раз это наносило вред, добавил он.

Митинги в городах России состоялись 23 января. Десятки тысяч россиян вышли на улицы в поддержку арестованного Алексея Навального. Акции не были согласованы соответствующими структурами.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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