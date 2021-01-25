Все граждане России имеют право выражать свою точку зрения, но должны делать это в рамках закона. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, комментируя недавние акции в поддержку блогера Алексея Навального.
«Все могут выражать точку зрения в рамках, которые предусмотрены законом. Все, что выходит за рамки закона, — контрпродуктивно, опасно», — заявил Путин в ходе общения со студентами. Он отметил, что и представители силовых структур во время протестных акций не имеют права выходить за рамки закона.
В истории России не раз случались случаи, когда ситуация выходила за правовые рамки, напомнил Путин. Каждый раз это наносило вред, добавил он.
Митинги в городах России состоялись 23 января. Десятки тысяч россиян вышли на улицы в поддержку арестованного Алексея Навального. Акции не были согласованы соответствующими структурами.
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