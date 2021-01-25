В ХМАО сократилось количество свободных мест для больных COVID

В ХМАО количество свободных коек сократилось больше чем на 20% за сутки и сейчас составляет 95% (днем ранее было 116%). Обновленные данные опубликовал региональный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
«За минувшие сутки зафиксировано и подтверждено 199 новых случаев COVID-19 в 19 муниципалитетах. Наличие свободного коечного фонда, с учетом запланированных к развертыванию — 95,34%. На момент выявления у 179 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 10 зафиксирована пневмония, у 10 человек — бессимптомно», — добавили в оперштабе. По городам и районам новый случаи заражения распределились так:
Сургут — 41;
Нефтеюганский район — 26;
Нижневартовск — 20;
Югорск — 17;
Березовский район — 13;
Урай — 12;
Когалым — 11;
Мегион — 10;
Советский район — 9;
Покачи — 7;
Ханты-Мансийск — 5;
Сургутский район — 5;
Нефтеюганск — 5;
Октябрьский район — 5;
Лангепас — 4;
Ханты-Мансийский район — 3;
Кондинский район — 3;
Нижневартовский район — 2;
Нягань — 1.
Состояние 82 пациента тяжелое, 53 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 648 человек (плюс 3 человека за последний день). За сутки излечились 209 человек, за весь период пандемии — 43 298 югорчан. Коэффициент распространения инфекции — 0,98.
Ранее URA.RU писало, что в ХМАО две недели подряд ухудшается ситуация с коронавирусом. За это время количество заразившихся коронавирусом не опускалось ниже 200 человек в день.
Подписывайтесь на URA.RU в