Мэру из ХМАО прочат должность в окружном правительстве

Глава Сургутского района Андрей Трубецкой уверяет, что ему не поступало предложений о смене работы Фото: Алексей Андронов © URA.RU

Главу Сургутского района ХМАО Андрея Трубецкого рассматривают на должность вице-губернатора, который будет курировать экономическое развитие региона. Об этом URA.RU сообщил источник в окружном правительстве.

«Трубецкой рассматривается на одну из позиций в региональном правительстве, вероятнее всего, его будущий функционал будет связан с экономическими вопросами. Этот план прорабатывается еще с того года, когда уже было известно, что [вице-губернатор Югры Николай] Милькис уйдет. Но сейчас и Милькис официально не уволился, и полномочия Трубецкого пока не истекли, поэтому официально об этом говорить рано», — сообщил инсайдер.

Другой источник URA.RU, близкий к региональному истеблишменту, сообщил, что Трубецкой всерьез рассматривался и на пост главы Сургута, но от этого варианта было решено отказаться. «Предположим, он становится мэром Сургута. При этом еще и сохраняет рычаги влияния на районную администрацию. Это слишком усиливало бы Трубецкого. Ведь если он уйдет с поста главы Сургутского района, то администрацию возглавит кто-то из его замов», — считает инсайдер.

В департаменте общественных и внешних связей ХМАО URA.RU заявили, что обо всех кадровых решениях они сообщают официально, по факту их принятия. Трубецкой в разговоре c журналистом агентства сообщил, что ему предложений о переходе на работу в окружное правительство не поступало и он по-прежнему работает в Сургутском районе.

Трубецкой входил в шорт-лист кандидатов, которые рассматривались на пост главы крупнейшего города ХМАО, наряду с депутатом думы Югры Андреем Филатовым и и. о. мэра Сургута Анной Томазовой. Однако никто из фаворитов так и не принес документы в конкурсную комиссию.