Главные фавориты на пост главы Сургута проигнорировали выборы

Общественность продолжает гадать, кому достанется пост главы Сургута Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

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Главные фавориты на пост мэра Сургута так и не сдали документы для участия в выборах главы города. Поэтому интрига с развязкой этой избирательной кампании продолжает сохраняться. Об этом URA.RU сообщили источники, знакомый с ситуацией.

«Последними из кандидатов, которые сдали документы 12 января, стали директор строительной компании Сергей Беккер, представитель молодежной палаты Сургута Армен Качарян и неизвестная сургутянка», — сообщил инсайдер. Он также добавил, что всего на пост главы Сургута претендуют 66 человек.

Другой собеседник URA.RU отметил, что никто из потенциальных фаворитов так и не явился в течение дня сдавать документы в конкурсную комиссию. «Предполагалось, что это мог быть кто-то из трех кандидатур — и. о. главы города Анна Томазова, депутат думы ХМАО Андрей Филатов или глава Сургутского района Андрей Трубецкой. Но они не пришли. Ключевая интрига, кто займет кресло будущего главы Сургута, продолжает оставаться неразгаданной», — заявил источник. Дозвониться до секретаря конкурсной комиссии журналисту агентства не удалось.

Ранее URA.RU сообщало, что 12 января документы на пост главы Сургута принесли семь человек. В первой половине дня это сделали депутат Тюменской областной Думы Михаил Селюков, работник компании «Газпромнефть» Михаил Гринченко, сотрудница МУП «СРЭС» Наталья Бенюх, еще один претендент пожелал остаться анонимным.