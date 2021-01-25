Со слов очевидцев, в квартирах близлежащих домов стекла выбило ударной волной
Мощный взрыв прогремел в жилом доме в столице Азейрбайджана. Под завалами могут находиться люди, рассказали в МЧС.
«Спасатели вытащили из-под завалов женщину и ребенка. На данный момент на месте взрыва ведутся поисково-спасательные работы», — передает пресс-служба ведомства. Точная причина чрезвычайного происшествия пока не установлена. Со слов очевидцев, в квартирах близлежащих домов стекла выбило ударной волной. Обстоятельства произошедшего уточняются.
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