25 января 2021

В жилом доме в Баку прогремел мощный взрыв. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Последствия взрыва кислородной станции в госпитале на базе ГКБ№2. Челябинск, выбитые окна, стекла, жилой дом после взрыва
Со слов очевидцев, в квартирах близлежащих домов стекла выбило ударной волной Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Мощный взрыв прогремел в жилом доме в столице Азейрбайджана. Под завалами могут находиться люди, рассказали в МЧС.

«Спасатели вытащили из-под завалов женщину и ребенка. На данный момент на месте взрыва ведутся поисково-спасательные работы», — передает пресс-служба ведомства. Точная причина чрезвычайного происшествия пока не установлена. Со слов очевидцев, в квартирах близлежащих домов стекла выбило ударной волной. Обстоятельства произошедшего уточняются.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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