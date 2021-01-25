25 января 2021

Главный ревизор челябинского района скончался от коронавируса

© Служба новостей «URA.RU»
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У Павла Крымского был диагностирован коронавирус Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Председатель контрольно-счетной палаты (КСП) Коркинского района Павел Крымский скончался от коронавируса. Об этом URA.RU сообщили в КСП Челябинской области.

«Павел Владимирович был замечательным человеком, профессионалом своего дела, — говорят в палате. — Мы выражаем глубокие соболезнования его родным и близким». Крымскому был 61 год. Контрольно-счетной палатой района он руководил с 22 февраля 2017 года. С 2012 по 2015 года был заместителем главы Центрального района Челябинска.

Как сообщили URA.RU в окружении Крымского, главный ревизор скончался в ковидном госпитале вечером 25 января. Он уже шел на поправку, когда внезапно его состояние ухудшилось. Болезнь дала осложнение на сердце, с 23 января он был на искусственной вентиляции легких.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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