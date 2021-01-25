25 января 2021

Скончался депутат свердловского заксобрания

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Заседание законодательного собрания Свердловской области. Екатеринбург, терешков владимир
Владимир Терешков возглавлял бюджетный комитет свердловского парламента с 2004 года Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Скончался председатель бюджетного комитета свердловского заксобрания Владимир Терешков, бессменно ведавший сферой областных финансов с 2004 года. Как сообщили URA.RU в аппарате Законодательного Собрания, смерть наступила рано утром 26 января.

«Подробности пока выясняем. Это случилось около 5 утра», — уточнили в пресс-службе областного парламента. Ожидается, что память ушедшего депутата почтят минутой молчания на заседании, которое начнется сегодня в 10.00. В качестве причины смерти называют тромбоэмболию. По неподтвержденной информации, 73-летний председатель комитета был болен COVID-19.

Владимир Терешков родился 11 сентября 1947 года. Трудовую деятельность начал в 1967 году в проблемной лаборатории металловедения УПИ им С. М. Кирова, а с 1973 года по сентябрь 1991 года работал на разных должностях на Верх-Исетском металлургическом заводе. Осенью 1991 года назначен на должность заместителя председателя Верх-Исетского райисполкома, позже возглавил Верх-Исетский район Екатеринбурга. С 2004 года — депутат областной думы, а затем и законодательного собрания Свердловской области. Возглавлял комитет по бюджету, финансам и налогам. Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, медалью «За заслуги перед городом Екатеринбургом», имеет ряд областных наград.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Екатеринбург», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...