Скончался депутат свердловского заксобрания

Владимир Терешков возглавлял бюджетный комитет свердловского парламента с 2004 года Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Скончался председатель бюджетного комитета свердловского заксобрания Владимир Терешков, бессменно ведавший сферой областных финансов с 2004 года. Как сообщили URA.RU в аппарате Законодательного Собрания, смерть наступила рано утром 26 января.

«Подробности пока выясняем. Это случилось около 5 утра», — уточнили в пресс-службе областного парламента. Ожидается, что память ушедшего депутата почтят минутой молчания на заседании, которое начнется сегодня в 10.00. В качестве причины смерти называют тромбоэмболию. По неподтвержденной информации, 73-летний председатель комитета был болен COVID-19.

Владимир Терешков родился 11 сентября 1947 года. Трудовую деятельность начал в 1967 году в проблемной лаборатории металловедения УПИ им С. М. Кирова, а с 1973 года по сентябрь 1991 года работал на разных должностях на Верх-Исетском металлургическом заводе. Осенью 1991 года назначен на должность заместителя председателя Верх-Исетского райисполкома, позже возглавил Верх-Исетский район Екатеринбурга. С 2004 года — депутат областной думы, а затем и законодательного собрания Свердловской области. Возглавлял комитет по бюджету, финансам и налогам. Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, медалью «За заслуги перед городом Екатеринбургом», имеет ряд областных наград.