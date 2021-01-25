В Нижнем Тагиле назначен новый начальник ГИБДД

Предыдущий глава стал фигурантом уголовного дела Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Подполковник полиции Александр Зверев с 25 января назначен новым врио начальника ГИБДД Нижнего Тагила (Свердловская область). Информацию URA.RU подтвердил пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

«Да, действительно это так. Представление нового начальника прошло вчера», — уточнил он.

Зверев возглавлял с 2017 года отдел охраны общественного порядка МУ МВД «Нижнетагильское». Ранее — городской РЭО ГИБДД. В конце 2020 года в отношении начальника городского отдела ГИБДД Нижнего Тагила Анатолия Чернова было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями». В результате замначальника нижнетагильского отдела ГИБДД Сергей Бернгардт стал врио начальника. Сейчас он вновь занял свой прежний пост.