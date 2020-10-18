Начальник ГИБДД Нижнего Тагила стал фигурантом уголовного дела

Его и нескольких сотрудников автоинспекции подозревали в злоупотреблении должностными полномочиями Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В отношении начальника горотдела ГИБДД Нижнего Тагила (Свердловская область) Анатолия Чернова возбуждено уголовное дело. Руководителя обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями.

«Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 285 УК РФ („Злоупотребление должностными полномочиями“) в отношении Чернова», — сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Получить оперативный комментарий в пресс-службе областного управления СК РФ и в канцелярии отдела МВД России «Нижнетагильское» не удалось. Там не ответили на звонки корреспондента URA.RU.

Сотрудники ФСБ задержали Чернова 13 октября. Его и нескольких сотрудников автоинспекции подозревали в злоупотреблении должностными полномочиями. Пресс-секретарь ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых отметил, что для детального разбирательства в случившемся начальник нижнетагильского гарнизона, полковник Ибрагим Абдулкадыров назначил проведение служебной проверки. Позже стало известно, что Чернов был отпущен ФСБ после допроса в качестве свидетеля.