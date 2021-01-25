Высокинский стал вице-губернатором Свердловской области

Александр Высокинский официально назначен первым замгубернатора Свердловской области Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Депутаты свердловского заксобрания утвердили Александра Высокинского в должности первого заместителя губернатора. За это решение на заседании 26 января проголосовали 38 депутатов из 41 присутствующего.

Кандидата представил его коллега Валерий Чайников. «Губернатор оказал ему доверие. Александра Геннадьевича хотелось бы охарактеризовать как человека упорного, настойчивого, который несмотря ни на что достигает поставленных целей. Профессионализм Александра Геннадьевича, думаю, также не вызывает сомнений», — сказал Чайников. Он уточнил, что Высокинский будет отвечать за социально-экономическое развитие региона.

По словам самого Высокинского, его главной задачей станет улучшение качества жизни населения региона — реализация нацпроектов и губернаторской программы «Пятилетка развития». Также он намерен курировать подготовку к Универсиаде-2023, 300-летию Екатеринбурга и Нижнего Тагила, форуму «Спорт-Аккорд», выставке «ИННОПРОМ». Кроме того, Высокинский обещал поддержку малому бизнесу и анонсировал начало реконструкции гимназий № 40 и 41 в Екатеринбурге в ближайшее время.

«Александр Геннадьевич, мы поздравляем вас с согласием на назначение на должность первого заместителя губернатора Свердловской области. Желаем вам успеха в вашей профессиональной деятельности и, конечно, мы — депутаты — всегда готовы быть в диалоге», — сказала спикер заксобрания Людмила Бабушкина по итогам голосования.

Накануне Высокинский встретился с представителями четырех парламентских фракций. Кандидатуру поддержали все, кроме фракции ЛДПР. 22 декабря 2020 года Екатеринбургская гордума приняла отставку Высокинского с поста мэра Екатеринбурга. После этого губернатор Евгений Куйвашев назначил его врио своего первого заместителя.