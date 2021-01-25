В Екатеринбурге запретили сносить здание ПРОМЭКТа

Конструктивистское здание начали сносить в конце декабря 2020 года Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Работы по сносу конструктивистского здания ПРОМЭКТа остановлены. Демонтаж запретили судебные приставы Октябрьского района после решения суда. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального управления ФССП России.

В ведомстве отметили, что в районное отделение поступил исполнительный документ немедленного исполнения. «По иску прокурора Октябрьского района Екатеринбурга, действующего в интересах неопределенного круга лиц, суд вынес решение о запрете продолжения деятельности по выполнению демонтажных работ административного здания по улице Декабристов, 20 до вынесения решения суда», — уточнили в пресс-службе ведомства.

Сейчас, по данным судебных приставов, демонтаж здания ПРОМЭКТа приостановлен. «В представлении от службы судебных приставов компании нужно уточнить методику сноса. Эти подробности озвучим позже», — сообщили агентству в пресс-службе корпорации «Маяк».

Ранее свердловские активисты возмутились из-за того, что «Маяк» решил снести принадлежащее ей здание ПРОМЭКТа и на его месте возвести две высотки. Они настаивают, что здание, построенное в стиле конструктивизма в 1929 году, необходимо включить в реестр объектов культурного наследия и таким образом спасти от демонтажа. Кроме местных властей, они обращались к президенту РФ Владимиру Путину. Застройщик назвал активистов «полудурками» и пообещал снести здание.