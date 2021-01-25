Источник: в Челябинске погиб курсант военного училища

Обстоятельства трагедии будут выяснять военные следователи Фото: Александр Елизаров © URA.RU

В Челябинске найден мертвым курсант Челябинского высшего военного авиационного училища штурманов (ЧВВАКУШ). Об этом сообщили источники URA.RU в правоохранительных органах.

«Происшествие зарегистрировано днем 25 января в Калининском районе Челябинска. Тело молодого человека, учившегося на втором курсе военного училища, обнаружили под окнами многоэтажного дома. Обстоятельства произошедшего должны установить следователи», — пояснил собеседник URA.RU.

В пресс-службе СУ СКР по Челябинской области заявили URA.RU, что связанные с военнослужащими делами занимаются военные следователи. В военном следственном отделе СК по Челябинскому гарнизону не ответили на звонок корреспондента агентства.