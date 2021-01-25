В Челябинской области растет число умерших от коронавируса

Среди вновь заболевших COVID челябинцев все больше детей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Челябинской области, по данным на 26 января, зафиксировано 287 случаев заражения коронавирусом за сутки (накануне было 289, днем ранее 292), сообщили URA.RU в региональном оперштабе. Среди заболевших на одном уровне держится доля школьников: сегодня их пять, накануне было шесть. Также продолжился рост смертности: трое суток подряд в регионе умирали по 15 человек с COVID, сегодня уже 16. При этом рекорд суточной смертности с начала пандемии составляет 17 случаев.

«С начала пандемии произошло 43 813 случаев заражения, сейчас лечение проходят 11 920 южноуральцев. Умерли 16 человек, из них 10 непосредственно от COVID-19», — пояснили URA.RU в оперштабе. Выздоровели за сутки 412 южноуральцев, с начала пандемии — 30 225 жителей области.

Губернатор Алексей Текслер продлил действие режима повышенной готовности, введенного в связи с пандемией коронавируса, сразу на два двухнедельных периода: с 25 января по 7 февраля и с 8 по 21 февраля. Перед этим глава региона смягчил карантин, сняв запрет на ночную работу кафе и ресторанов. На этой неделе на Южный Урал начнут поступать крупные партии вакцины от коронавируса, сейчас списки желающих защитить себя от инфекции составляют на крупных предприятиях и в организациях.