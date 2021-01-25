Губернатора ЯНАО познакомили с новым главой УФСИН

Дмитрий Артюхов обсудил проблемы с новым начальником УФСИН Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Перестановки в силовых ведомствах

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов впервые встретился с новым начальником управления ФСИН Игорем Ракитиным. Об этом сообщили в пресс-службе ямальского правительства. Глава ведомства обозначил три проблемных направления, которыми займется в первую очередь.

«Среди первоочередных задач Ракитин обозначил обеспечение порядка и законности в исправительных учреждениях, недопущение побегов из-под охраны, а также организацию трудоустройства заключенных», — уточнили в правительстве ЯНАО. В частности, для колоний Ямала уже закупили 25 швейных машин для производства защитных масок. Благодаря этому работу получили 25 заключенных.

В ходе встречи Артюхов подчеркнул, что власти Ямала и дальше будут помогать в организации трудовой адаптации заключенных. Отмечается, что представлял Ракитина губернатору глава управления режима и надзора ФСИН России Игорь Кулагин.

Ракитин официально вступил в должность в январе 2021 года. До этого несколько месяцев он руководил ямальским УФСИН на временной основе. Предшественник Ракитина — полковник Александр Новиков — освободил свой пост в июле 2020 года, уйдя на пенсию.