Челябинца арестовали за транспортный коллапс во время митинга

Сотрудникам полиции не раз приходилось перекрывать проезжую часть Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Участника несанкционированного шествия 23 января в Челябинске Влада Гарбузова арестовали за создание помех движению пешеходов и транспорта. Он повел активистов не через подземный переход, а через дорогу на площади Революции. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Центрального районного суда.

«За совершение административного правонарушения, предусмотренного ч. 6.1 ст. 20.2 КоАП РФ (участие в несанкционированном шествии, повлекшее создание помех движению пешеходов и транспортных средств) суд назначил наказание в виде административного ареста сроком на 7 суток», — указано в документах суда. ГИБДД приходилось не раз перекрывать движение, чтобы не выпускать людей на проезжую часть.

Всего, по данным пресс-службы Центрального районного суда, 23 и 24 января рассмотрено семь дел об административных правонарушениях в отношении участников несанкционированной акции протеста. Два организатора шествия были отправлены под административный арест сроком на девять суток. Еще четверо были осуждены за неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции. Троих из них арестовали на срок от 8 до 13 суток, одному присудили штраф в размере 1 тысячи рублей.

Политологи Александр Мельников и Андрей Лавров отметили, что в Челябинске акции в поддержку блогера Алексея Навального стали самыми массовыми для региона, но при этом оказались проигрышными для организаторов. Им не удалось ни расширить базу протестующих, ни спровоцировать силовиков.