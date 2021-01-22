Челябинский митинг за Навального дал неожиданный результат

Самая массовая акция сторонников Навального в Челябинске оказалась и самой мирной Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Дело Алексея Навального

Прошедшие в Челябинской области 23 января акции в поддержку блогера Алексея Навального стали самыми массовыми для региона, но при этом оказались проигрышем для организаторов. Им не удалось ни расширить базу протестующих, ни спровоцировать силовиков на жесткие действия. Такие мнения высказали URA.RU политологи Александр Мельников и Андрей Лавров.

«Организаторы рассчитывали на некое радикальное изменение ситуации и повод, который позволит радикально расширить базу протестующих. Но люди в массе своей продолжали жить обычной жизнью. Раз за разом удается мобилизовать одно и то же ядро, а уж больше или меньше приходит — не суть. В этом смысле оппозиция безусловно стратегически проиграла», — рассказал URA.RU Мельников. Он также подчеркнул, что ставки на несовершеннолетних и провоцирование силовиков на жесткие действия не сработали.

«Сегодняшние события скорее показатель, чем победа или поражение. То, что столько людей в такую погоду вышли на улицу, показывает, что они устали от экономических и ковидных неурядиц и раздражены. Но, судя по тому, как корректно вели себя силовики, власть это понимает — это тоже показатель. При губернаторе Алексее Текслере вообще многое делается не так, как при его предшественниках, — и это хорошо», — сказал URA.RU Лавров. «Все очень большие молодцы! Вышли и провели на улице три часа, несмотря на жуткий холод», — коротко подвели итоги митинга в челябинском штабе Навального. В пресс-службе ГУ МВД по региону воздержались от оценки.

Официальных данных о числе протестующих и задержанных нет. Информация источников URA.RU в силовых структурах и органах власти разнится: число участников шествия и митинга в Челябинске оценивают от одной тысячи до двух с половиной тысяч человек. В октябре 2017 год на пикетах в поддержку Навального побывало несколько сотен челябинцев, в декабре поддержать его пожелали 800-950 горожан. Майская акция «Он нам не царь» в 2018 году в Челябинске была менее массовой, но закончилась жесткими стычками с полицией. Даже не дотянувшая до 200 участников акция на челябинской Кировке дала 17 задержанных — против нынешних «больше 20» по данным организаторов протестов.

Навального задержали за неоднократные нарушения условий испытательного срока — в 2015 году суд признал его виновным в мошенничестве по «делу Ив Роше». Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) уведомляла его о необходимости явки во избежание замены условного срока реальным с момента, когда в сентябре берлинская клиника «Шарите» сообщила о выздоровлении и он сам подтвердил выписку. Сейчас Навальный арестован и ждет суда, который рассмотрит возможность замены условного срока на реальный. Каждый год условный срок на реальный заменяют примерно 15 тысячам осужденным россиянам.