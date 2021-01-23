Полицейские не проявляют грубости на митингах Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Дело Алексея Навального

В Челябинске, Кургане и Екатеринбурге начались задержания участников несанкционированных митингов в поддержку блогера Алексея Навального Об этом сообщили корреспонденты URA.RU с места событий.

«Задержанных на митинге проводили к автобусу», — рассказал журналист из Челябинска. Он отметил, что грубости со стороны полицейских не было. Полиция города задержала около десятка митингующих, хотя, по официальным данным, задержанных пока двое. В основном, это те, кто пытается развернуть плакаты или выкрикивает лозунги. Среди задержанных в Челябинске — координатор штаба Навального Артем Яумбаев.

Сейчас колонна митингующих движется в сторону памятника Курчатову, при этом нарушая Правила дорожного движения. На улице Цвиллинга они вместо подземного перехода двинулись прямо по проезжей части. Сотрудники полиции не выпускают митингующих на проезжую часть, призывая их идти по тротуару, но движение автомобилей все равно затруднено.

В Кургане к 15:00 полиция задержала 16 человек. Помимо сотрудников МВД, на митинге присутствует народная дружина. В Екатеринбурге задержали бывшего сотрудника штаба Навального Виктора Распопова. По сообщениям telegram-каналов, его задержали на выходе из дома. В Тюмени полиция задержала координатора местного штаба Навального Ивана Вострикова.

На митингах в поддержку Навального в 2017 и 2018 годах в Челябинской области собирались не более тысячи человек.

Полиция оцепила улицу в Челябинске Фото: URA.RU

Протестующие в Челябинске разворачивают плакаты Фото: URA.RU